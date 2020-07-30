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Пользователи социальных сетей предупредили жителей Брянска о наличии на улице Бежицкой опасной ямы, образовавшейся прямо на проезжей части.

В Интернете появились фотографии этого большого провала. На данный момент времени он огорожен защитным барьером, однако автор поста все равно рекомендует водителям сбрасывать скорость, проезжая рядом с этим участком дороги, находящимся в 10-м микрорайоне.

Пользователи при этом отмечают, что данная яма увеличивается прямо на глазах, поэтому с ней нужно как можно скорее что-то сделать. Некоторые местные жители заявляют, что на этой дороге лишь недавно был постелен новый асфальт.

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