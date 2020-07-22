В Хилокском районе Забайкалья правоохранители задержали местного жителя, пытавшегося украсть клубнику у продавца. Сам подозреваемый признал свою вину. Он сознался, что хотел убежать с ягодой, так на ее покупку не было достаточной суммы денег.

Установлено, что мужчина попросил 25-летнего продавца взвесить ему 5 кг клубники. Когда тот выполнил заказ, местный житель попытался скрыться, не заплатив. Продавец не дал ему этого сделать, поэтому хилокчанин затеял драку, избил оппонента и убежал с товаром.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении правонарушителя. Украденную ягоду вернули продавцу. Подозреваемому в краже теперь грозит до 4 лет лишения свободы.