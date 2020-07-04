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3 июля в архангельскую полицию поступил звонок – очевидцы заметили, как женщина вытолкнула из окна маленького ребенка.

По сообщению из местного УМВД, окно квартиры дома на улице Адмирала Кузнецова, откуда упал ребенок, находилось на первом этаже. С ушибами мягких тканей он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники управления по делам несовершеннолетних.

Судя по имеющимся данным, этот случай не относится к серии падений детей из-за москитных сеток – по словам очевидцем, женщина лично вытолкнула свою маленькую дочь из окна.

По последней информации, семья не состояла на учете ПДН.

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