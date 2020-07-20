Российский Су-35, относящийся к поколению истребителей 4++, одержал «сухую» победу над английским перехватчиком JAS-39 «Грифон» и шведским FGR4 «Тайфун». Дело происходило в имитации воздушного сражения, организованного экспертами для виртуального сравнения боевых воздушных суден.

Победу российской «сушки» нельзя назвать случайной. Ведь не зря китайские пилоты называют этот истребитель «королем воздуха» среди подобных самолетов 4 поколения. На вооружении китайских ВВС сегодня состоит 24 Су-35, несмотря на наличие собственного истребителя J-20. Представители вооруженных сил Поднебесной империи объясняют это тем, что «лишь опытные эксперты могут по достоинству оценить возможности российской машины. Су-35 предназначен для решения одних задач, а J-20 – для совершенно иных».

Мимо уникальных возможностей российских самолетов не прошли и американские эксперты. Они неоднократно называли Су-35 одной из основных причин проблем, возникающих у авиации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Если Китай надумает завоевать Тайвань, то российские истребители сыграют главную роль в успешном выполнении этой миссии», – пишут американские издания.

На Вооружении ВКС РФ состоит 90 Су-35. Самолеты имеют неплохой боевой опыт. Ведь именно они были задействованы в Сирии для несения боевого дежурства в воздухе, а также для прикрытия ударной авиации. Особенно эффективной оказалось сочетание этой «сушки» с другим российским истребителем – Су-57.

Успешный сирийский опыт привлек к истребителю внимание ВВС разных стран мира. Желание взять его на вооружение уже изъявили Малайзия и Египет. Также 114 самолетов, способных выполнять множество функций в воздушном пространстве, намеревается приобрести Индия.

В словесной имитации воздушного боя, затеянной военными экспертами, Су-35 сравнивали с британским «Тайфуном». Этот истребитель состоит на вооружении многих европейских государств, а также Омана и Саудовской Аравии. Но несмотря на принадлежность к поколению 4++ и весьма достойные характеристики, Eurofighter Typhoon разгромно уступил Су-35 со счетом 0-12.

«Сушка» переиграла вчистую и шведский супербыстрый самолет «Грифон», который является одним из лучших на европейском рынке. В результате «схватки» Грифон уступил по техническим характеристикам, а также безнадежно проиграл как на больших, так и на малых и средних высотах в имитированном воздушном бою.