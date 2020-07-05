В паблике «Привет, сейчас в Кингисеппе» появилась фотография груды асфальта, который был уложен донельзя криво. Пользователь, пожелавший остаться неизвестным, написал, что дорожные службы Ивангорода попытались сделать парковку, но видимо на нее не хватило материала.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» восприняли пост с юмором. Одна из участниц группы даже отметила, что зато теперь на этом месте уж точно не будет луж.

Официальных комментариев от дорожных служб не последовало, но можно предполагать, что рабочим либо не хватило асфальта, чтобы успешно завершить начатое, либо строительство парковки отложили до того момента, пока разъедутся все припаркованные рядом автомобили.