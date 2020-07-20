За минувшие 24 часа на территории 85 российских регионов зафиксировали 5940 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц – 3258 человек.

При этом наименьшие темпы прироста зафиксировали в Подмосковье, Еврейской автономной области и Москве – они составили всего 0,2 процента. Общее число зараженных в стране достигло значения в 777 486 человек. При этом из медучреждений выписались 553 602 пациентов, а скончались – более 12,3 тысячи больных.

От коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в России умерли 85 человек. Наибольшее количество летальных исходов (26) зафиксировано в Санкт-Петербурге. Затем идут Москва (15) и Тульская область (4).