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По информации Регионального штаба Красноярского края за минувшие сутки Covid-19 заразились еще 136 человек. 18 из них скончались от смертельного вируса. Теперь количество смертей с момента начала пандемии равно 164.

Региональный штаб также привел данные по населенным пунктам, жители которых больше всего пострадали от коронавируса. В Красноярске за прошедшие 24 часа количество зараженных увеличилось на 71, в Железногорске – на 8, а в Емельяновском районе – на 11 человек.

Количество проведенных тестов за весь отчетный период достигло 417 174. При этом за сутки было проведено чуть более 9600 исследований. Под наблюдением врачей находится 1837 пациентов с Covid-19. Полностью излечились от коронавируса за истекшие 24 часа 133 человека.

Дополнительно отмечается, что 18 смертей всего за сутки – это абсолютный рекорд для Красноярского края.

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  • 03.07.2020
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