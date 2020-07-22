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Минувшей ночью калининградский зоопарк лишился сразу трех тюленей (их возраст – 27,17 и 19 лет), а также 31-летнего барибала, считавшегося местным долгожителем.

Сотрудники зоопарка предполагают, что смерть животных наступила в результате отравления противогельминтными препаратами. Помимо медведя и тюленей лекарство получил также сивуч Ким, однако у него никаких симптомов отравления ветеринары не зафиксировали. Нормально перенесли прием препарата и другие жители «Дома пожилых медведей».

Заведующий кафедрой ветеринарной медицины университета естественных наук А. Семенов прокомментировал печальное событие следующим образом: «В ветеринарии не существует каких-либо препаратов, предназначенных специально для дикого зверя. Поэтому врачам приходится подбирать для них лекарства для домашних питомцев. Вполне возможно, применяемый в зоопарке препарат подействовал на животных совсем не так, как ожидалось, что и привело к их гибели».

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