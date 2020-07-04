Врач акушер-гинеколог Евгения Пекарева рассказала о последствиях отсутствия у женщин половой жизни.

Согласно ей словам, отсутствие секса в жизни женщины не оказывает абсолютно никакого влияния на функции гипоталамуса, гипофиза, яичников или гормоны щитовидной железы. Таким образом, существующее у некоторых людей убеждение, что без регулярной половой жизни женщина стареет быстрее, абсолютно безосновательно.

Однако существует некоторая вероятность, что при нерегулярной и недлительной половой жизни может произойти нарушение положения матки и стенок влагалища, называемое пролапсом. В России пролапс встречается у 15-30% женщин репродуктивного возраста, и у 40% женщина в возрасте от 50-ти лет и старше. Однако подобных проблем можно избежать, используя специальные тренажёры.

Никаких других заболеваний гинекологического характера из-за отсутствия половой жизни опасаться не стоит.