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Заведующий педиатрическим отделением детской казанской больницы И.Лутфуллин разместил на своей странице в Инстаграмме фотографии ребенка с необычным симптомом коронавируса. Им оказалась сыпь. Врач утверждает, что подобное проявление Covid-19 может встречаться у 2 процентов пациентов

Ребенок еще месяц назад попал в больницу. Сначала ему диагностировали скарлатину, так как упомянутая Лутфуллиным сыпь напоминает именно это заболевание. Однако потом выяснилось, что маленький пациент пострадал от коронавируса.

Заведующий отделением отмечает, что «сыпь может быть абсолютно любой. Испанские доктора, которые подробно изучали этот вопрос, встречали случаи с уртикарной сыпью и энантемой, с везикулами и папулами, с эритемой и пурпурой, с другими «пупырышками». Он также сообщил, что в сети можно найти атлас сыпей, который позволит диагностировать коронавирус.

Напомним, что Covid-19 может проявляться не только высокой температурой и затруднениями в дыхании. Кроме того, к симптомам заболевания относятся еще и насморк, кашель, кишечные и желудочные инфекции.

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