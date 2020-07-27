Лолита Милявская уже несколько месяцев восхищает поклонников своим похудением и чудесными формами.

Согласно её словам, этом преображением она обязана хорошему и строгому эндокринологу, который поработал над её диетой и очищением организма. Однако пластический хирург Владимир Плахотин считает, что дело тут не только в диете, и вообще, она сыграла не столь значительную роль.

По его мнению, Милявская сделала бандажирование желудка. Эта операция помогает человеку без последствий для здоровья избавиться от 50% лишнего веса, и не набрать килограммы обратно. В пользу этого говорит и то, что певица похудела достаточно быстро, что без операции в 56 лет просто невозможно. Хирург отменил, что в его практике часто встречались звёзды, готовые на такую операцию для создания чувства насыщения в желудке.