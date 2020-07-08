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Главный врач “Саратовского областного центра медицинской профилактики” Римма Яхина рассказала о том, как без последствий для здоровья пережить 40-градусную жару.

Так, она отметила, что в столь жаркую погоду необходимо носить свободную, не стесняющую движений одежду. При этом следует отказаться от синтетики и выбирать натуральные ткани, в том числе и на бумажной основе.

Также врач заявила о соблюдении питьевого режима, так как при повышенном потоотделении кровь начинает сгущаться, что повышает шанс образования тромбов. Кроме того, организм лишается ионов калия и магния, что может привести к нарушению ритмов сердца.

В период наиболее сильной жары – примерно с 11 часов утра до 17 часов, без необходимости из дома лучше не выходить, а находиться в прохладном помещении, однако не под прямым воздействием кондиционера. Следует ограничить физические нагрузки и отказаться от острой, жирной и жареной пищи, а также алкоголя.

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