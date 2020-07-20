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В Ленинградской области малые МФЦ открылись во всех районах, однако в желтых и красных зонах людей все еще принимают только по предварительной записи.

Для записи на подачу документов нужно просто позвонить по номеру телефона выбранного центра или оставить заявку на соответствующем интернет-портале, отметив подходящее время посещения. Во втором случае специалисты перезвонят заявителю и предложат ему все имеющиеся варианты.

В СМИ напоминают, что по причине пандемии коронавируса МФЦ вначале полностью закрыли, а затем они начали работать в ограниченном режиме. Без предварительной записи сейчас принимают только те центры, которые расположены в районах зеленой зоны.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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