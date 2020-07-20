В Ленинградской области малые МФЦ открылись во всех районах, однако в желтых и красных зонах людей все еще принимают только по предварительной записи.

Для записи на подачу документов нужно просто позвонить по номеру телефона выбранного центра или оставить заявку на соответствующем интернет-портале, отметив подходящее время посещения. Во втором случае специалисты перезвонят заявителю и предложат ему все имеющиеся варианты.

В СМИ напоминают, что по причине пандемии коронавируса МФЦ вначале полностью закрыли, а затем они начали работать в ограниченном режиме. Без предварительной записи сейчас принимают только те центры, которые расположены в районах зеленой зоны.