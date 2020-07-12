Во Владивостоке было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщила старший помощник следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская.

По имеющейся информации, тело было найдено днём в воскресенье, 12 июля в районе Второй речки у берега моря. По факту инцидента была организована доследственная проверка, ведётся установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели мужчины. Также назначено проведение судебной экспертизы.

Согласно предварительной информации, мужчина являлся рыбаком. Он, как сообщается, ещё зимой отправился на рыбалку и пропал. По словам очевидцев, находившихся на месте происшествия в момент вытаскивания тела, мужчина был облачён в снаряжение для дайвинга.