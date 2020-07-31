А. Немерюк, возглавляющий московский департамент услуг и торговли, недовольно высказался по поводу россиян и сотрудников магазинов, полностью игнорирующих масочный режим. «Ритейлеры обещали, что будут соблюдать любые требования сразу же после послабления ограничительных мер. Однако практически во всех сетях можно увидеть охранников, продавцов, кассиров без перчаток и масок», – сообщил чиновник.

«В мае 90 процентов жителей столицы надевали маски, даже не пытаясь снимать их в общественных местах. Сейчас многие расслабились и количество соблюдающих требования Роспотребнадзора людей сократилось всего до 30-32 процентов», продолжил Немерюк.

Из-за подобного расслабления контроль за соблюдением масочного режима будет усилен. Планируется сделать это по примеру метрополитена, в котором регулярно проводятся рейды, а также ведется разъяснительная работа с гражданами. Пассажиры, которые ездят на метро без перчаток и масок вполне могут подвергнуть себя штрафу в 5000 рублей. Впрочем, если пассажир выполняет требования контролеров и надевает защитные средства, то беседа заканчивается без штрафных санкций.