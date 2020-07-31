читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

А. Немерюк, возглавляющий московский департамент услуг и торговли, недовольно высказался по поводу россиян и сотрудников магазинов, полностью игнорирующих масочный режим. «Ритейлеры обещали, что будут соблюдать любые требования сразу же после послабления ограничительных мер. Однако практически во всех сетях можно увидеть охранников, продавцов, кассиров без перчаток и масок», – сообщил чиновник.

«В мае 90 процентов жителей столицы надевали маски, даже не пытаясь снимать их в общественных местах. Сейчас многие расслабились и количество соблюдающих требования Роспотребнадзора людей сократилось всего до 30-32 процентов», продолжил Немерюк.

Из-за подобного расслабления контроль за соблюдением масочного режима будет усилен. Планируется сделать это по примеру метрополитена, в котором регулярно проводятся рейды, а также ведется разъяснительная работа с гражданами. Пассажиры, которые ездят на метро без перчаток и масок вполне могут подвергнуть себя штрафу в 5000 рублей. Впрочем, если пассажир выполняет требования контролеров и надевает защитные средства, то беседа заканчивается без штрафных санкций.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Критерии счастливых отношений вычислили с помощью искусственного интеллекта

Британские ученые из Западного университета Лондона пытались прогнозировать длительность любовных отношений, применяя… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Агрессивный пациент набросился на женщину-стоматолога в Карелии

Росгвардейцами задержан житель Карелии, набросившийся с кулаками на 37-летнюю работницу стоматологии. Данный… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Безопасность аттракционов в Подмосковье проверят в рамках рейда

Операция «Аттракцион – 2020», начавшаяся во всех округах Подмосковья, направлена на профилактику… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 июля – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 31 июля – небольшой дождь, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 июля – небольшой дождь, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 июля – пасмурно, до 18 °C | Королев: погода, 31 июля – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 31 июля – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 31 июля – ясно, до 29 °C |