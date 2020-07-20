Вирусолог Крымского федерального университета В. Оберемок оценил риски заражения китайским вирусом на приморских пляжах. В интервью журналисту «РИА-Новости» он отметил, что из-за яркого солнца и ультрафиолетового излучения подхватить коронавирус у моря практически невозможно. Однако расслабляться и проявлять беспечность нельзя ни в коем случае.

«Ультрафиолетовое излучение – это тот важный фактор, который разрушает ковалентные связи в молекулах вируса. А следовательно, уничтожает и сам вирус, который чувствует себя комфортно только внутри человеческого организма. Именно поэтому риски заразиться под палящим солнцем минимальны», – говорит Оберемко.

В то же время вирусолог призывает отдыхающих беречь себя: «Если находящийся рядом с вами человек кашляет или чихает, не нужно общаться с ним и подходить к нему на расстояние более 2 метров. Лучшее решение в такой ситуации – порекомендовать отправиться в ближайший медпункт для получения квалифицированной помощи»