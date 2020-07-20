читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вирусолог Крымского федерального университета В. Оберемок оценил риски заражения китайским вирусом на приморских пляжах. В интервью журналисту «РИА-Новости» он отметил, что из-за яркого солнца и ультрафиолетового излучения подхватить коронавирус у моря практически невозможно. Однако расслабляться и проявлять беспечность нельзя ни в коем случае.

«Ультрафиолетовое излучение – это тот важный фактор, который разрушает ковалентные связи в молекулах вируса. А следовательно, уничтожает и сам вирус, который чувствует себя комфортно только внутри человеческого организма. Именно поэтому риски заразиться под палящим солнцем минимальны», – говорит Оберемко.

В то же время вирусолог призывает отдыхающих беречь себя: «Если находящийся рядом с вами человек кашляет или чихает, не нужно общаться с ним и подходить к нему на расстояние более 2 метров. Лучшее решение в такой ситуации – порекомендовать отправиться в ближайший медпункт для получения квалифицированной помощи»

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Картофель способен провоцировать приступы гипертонии

Одним из наиболее популярных продуктов в нашей стране является картофель. Однако врачи… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 июля – пасмурно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 20 июля – небольшой дождь, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 июля – пасмурно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 июля – пасмурно, до 23 °C | Королев: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 20 июля – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 20 июля – ясно, до 31 °C |