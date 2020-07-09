Представители комитета городского хозяйства в Курске сообщили о том, что группа молодых людей, отдыхавшая возле Ермошкиного озера, выбросила в водоем контейнер с мусором.

Данный инцидент произошел в ночь на сегодня, 9 июля. Курская молодежь после распития алкогольных напитков перевернула емкость с отходами, из-за чего сотрудникам Спецавтобазы не удалось вывезти мусор. На данный момент времени на побережье проводятся уборочные мероприятия, а из воды вылавливаются отходы.

Чтобы повысить комфорт отдыхающих, на берегу водоема планируется разместить еще один мусорный контейнер и сетку, предназначенную для сбора пластиковых отходов. Что касается хулиганов, то их личности пока не установлены.