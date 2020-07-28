В Забайкальском крае был задержан местный житель, гуляющий по улицам полностью обнажённым. Инцидент произошёл 27 июля днём, информация была подтверждена пресс-службой УМВД региона.

Согласно имеющимся сведениями, появившийся в публичном месте голый мужчина самостоятельно зашёл в отделение полиции по Нерчинскому району. Сотрудники правоохранительных органов, заметив его, сообщили о нём бригаде “скорой помощи”.

Мужчина, как оказалось был сильно пьян. В его отношении был составлен протокол об административно правонарушении, после чего мужчину задержали на пять суток за появление в неподобающем виде в общественном месте. Причины своего нахождения на улице без одежды мужчина не раскрыл.