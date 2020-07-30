Сотрудники управления СК РФ по Ярославской области сообщили о задержании мужчины, который нанес смертельный удар восьмидесятилетнему пенсионеру в магазине.

Данный инцидент произошел в марте текущего года в продуктовом супермаркете, расположенном на улице Клубной. Конфликт между пожилым мужчиной и обвиняемым был записан на камеру наблюдения магазина. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как пенсионер первым ударил своего оппонента, а тот моментально ответил ему.

Однако ответный удар оказался значительно сильнее, поэтому пожилой мужчина сразу же рухнул на пол и ударился головой. Пострадавшего доставили в медучреждение, однако врачи не смогли его спасти – он умер 1 апреля. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.