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По данным опроса, проводимого центром «Квалитас», наиболее подходящей для проживания локацией города Воронежа является Советский район. Именно его назвали более 15 процентов всех опрошенных местных жителей.

Вторую позицию в результатах опроса занял Центральный район. Голоса за него отдали 13,8 жителей. Третье место разделили сразу два района – Коминтерновский и Северный. Они набрали 12,7 процента голосов.

В пятерке лучших оказались также Ленинский (7,5%), Железнодорожный с 11% и Левобережный (12,5%) районы.

В ходе опроса выявляли не только самые комфортные, но и наиболее непривлекательные места в Воронеже. Многие респонденты заявили о том, что не хотели бы жить в районах Машмет, ВАИ и Шилово.

Опрос представлял собой интервью жителей города по телефону. Всего в нем приняло участие чуть более 600 человек.

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