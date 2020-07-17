В дорожном кювете рядом с селом Староивановка, что в Белгородской области, случайными прохожими был найден труп немолодой женщины. Приехавшие на вызов представители правоохранительных органов обнаружили на теле погибшей среды от ожогов. Кроме того, рядом с трупом находилась канистра с легковоспламеняемым веществом.

Причиной смерти женщины стал травматический шок. Остальные обстоятельства дела выясняются в ходе опросов свидетелей и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Проверка, проведенная сотрудниками регионального Следственного комитета, позволила установить личность женщины. Ею оказалась 55-летняя жительница расположенного неподалеку села Новорождественка. Были опрошены родственники погибшей, которые сообщили, что накануне она ушла из дома и не вернулась. Осмотр дома умершей не принес никаких результатов. В СК сообщили, что говорить о преступлении в данный момент рано, необходимо тщательно изучить все детали инцидента.