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Сразу четыре легковых автомобиля столкнулись в самом центре Великого Новгорода. Авария произошла на улице Газон.

В результате аварии не пострадали ни водители, ни пассажиры авто. Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной инспекции пытаются установить обстоятельства произошедшего.

Автомобили столкнулись на участке дороги по направлению к площади Победы-Софийской после 13 часов. Очевидцы утверждают, что виновником является водитель машины, которая ехала первой. Он внезапно нажал на тормоза и остановился, после чего его протаранили три остальных авто. Транспортным средствам нанесены незначительные повреждения.

Точную причину ДТП еще предстоит установить правоохранительным органам. Отметим, что это не единственное происшествие на этой же дороге. На участке по направлению к мосту произошла практически такая же авария, но в ней столкнулись сразу 5 автомобилей.

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