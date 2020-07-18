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В Тюмени за сутки в Утиному пруду утонули два местных жителя.

Так, вечером 17 июля из воды была извлечена женщина. Согласно предварительной информации, она запуталась в водорослях и захлебнулась. Отмечается, что до берега ей оставалось всего около пяти метров. Местные жители периодически чистят пруд от водорослей участками, и, видимо, женщина заплыла в непрочищенное место.

Утром 18 июля к пруду пришлось вновь вызывать спасателей. Из воды было вытащено тело мужчины, которому на вид около 30-35 лет.

Утиный пруд входит в число неприспособленных для купания мест. Спасатели просят не купаться в запрещённых местах, а также ни в коем случае не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также при плохом самочувствии.

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