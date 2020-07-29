В центре Твери произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Инцидент произошёл 29 июля на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева. Согласно имеющейся информации, автомобиль LADA Granta находился в крайнем левом ряду, и с него водитель собрался повернуть на бульвар Радищева.

Однако с правой стороны ехал мотоцикл, управляемый сотрудником ДПС, который, как отмечается, находится при исполнении своих служебных обязанностей. В итоге, он не сумел среагировать и уйти от столкновения, и был сбит.

Насколько серьёзные травмы получил пострадавший, на данный момент неизвестно. Отмечается, что он остался жив. Ведётся расследование инцидента и установление всех обстоятельств случившегося.