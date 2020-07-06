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В Тюмени, несмотря на санитарные ограничения из-за коронавирусной инфекции, прошла очередная вечеринка с большим количеством собравшихся, превышающем допустимые в условиях пандемии нормы.

Как отмечается, предыдущая массовая вечеринка, организованная на пляже, закончилась разгоном, а для некоторых людей – в отделении полиции, поэтому на этот раз организаторы мероприятия выслали индивидуальные приглашения. Адрес же вечеринки хранился в секрете до последнего момента.

Местом для вечеринки стала локация в центре города. В этот раз, как отмечается, всё прошло без проблем, а закончилась вечеринка лишь к четырём часам утра.

Отмечается, что в Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июля. При этом в регионе фиксируется около 80 новых случаев заболевания каждый день.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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