Минцифры Татарстана готовит к введению в эксплуатацию современную систему обслуживания потребителей электроэнергии и других ресурсов. Она позволит осуществлять подачу показаний счетчиков с помощью своего аккаунта в интернет-мессенджере Telegram.

Глава Министерства Айрат Хайруллин обещает, что система заработает буквально через 2-3 месяца. После этого жители республики смогут отправлять информацию о потребленных ресурсах через Телеграмм, не тратя время на длительную регистрацию на портале Госуслуг или других подобных интернет-сайтах.

Кроме того, Хайруллин пообещал, что в ближайшее время подобный функционал будет разработан и для соцсети «Вконтакте». Выбор в ее пользу министр объяснил тем, что он пользуется огромной популярностью у молодых жителей региона.