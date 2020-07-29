В ночь на 29 июля на 484 км трассы «Омск-Тюмень» произошла авария с участием ВАЗ 2107 и автомобиля «Лэнд Ровер Дискавери». «Семеркой» управлял 17-летний парень из Тюкалинского района. Выезжая на трассу со второстепенной дороги, он не пропустил Land Rover Discovery, у которого было преимущество, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.

Подросток, который как оказалось, управлял автомобилем без водительских прав, со множественными травмами оказался в больнице. Также госпитализированы пассажиры ВАЗ-2107 – 17-летние друзья виновника дорожно-транспортного происшествия. Сейчас все трое чувствуют себя нормально, угрзы для жизни нет.

Представители региональной дорожной инспекции сообщают, что в результате аварии сильно пострадала и «семерка». Скорее всего, автомобиль ремонту не подлежит. 35-летний водитель «Лэнд Ровера» отделался лишь легким испугом.