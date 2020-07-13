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В управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили о том, что на автодороге Сызрань – Волгоград произошло ДТП, унесшее жизнь одного человека.

Это происшествие случилось в ночь на сегодня, 13 июля, примерно в 00:30 на 281-м километре трассы. Согласно предварительным сведениям, водитель мотоцикла ИЖ не стал уступать дорогу кроссоверу, из-за чего врезался в него на огромной скорости. В результате он получил серьезные травмы, а его пассажир скончался еще до приезда медиков.

На место инцидента сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Они также советуют всем мотоциклистам тщательно соблюдать правила дорожного движения.

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