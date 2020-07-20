На 416-м километре автодороги Волгоград – Самара вечером 19 июля произошла серьезная авария со смертельным исходом. Представители регионального управления ГИБДД раскрыли подробности инцидента.

Сообщается, что виновником аварии стал водитель автомобиля Datsun On-Do. 42-летний мужчина превысил скорость и не смог справиться с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся сперва с отечественной семеркой, а потом и с автомобилем Skoda Rapid.

В результате столкновения погиб 39-летний водитель ВАЗ-2107. Пассажиры авто, среди которых была 31-летняя женщина и 9-летний ребенок, госпитализированы с травмами разной степени тяжести в ближайшее медицинское учреждение. Виновник ДТП сейчас также находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.