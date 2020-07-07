Российские пилоты провели успешное испытание истребителя Су-57. В рамках этого испытания отечественная машина соревновалась с ее американским аналогом – истребителем F-35.

Соревновались пилоты в воздушном пространстве над территорией Сирии. Су-57 подлетел к американскому военному самолету на расстояние в 120 км, где успешно отработал захват заданной цели для запуска боеголовок дальнего действия. Отечественный пилот сумел вовремя совершить маневр, пока его американский коллега не скрылся в небе над соседним Ираком.

Су-57 сконструирован как замена для модели Су-27. Модернизированный истребитель был запущен в серийное производство прошлой весной. Его предшественника некогда хотела закупать армия Индии, но потом она изменила свое решение.