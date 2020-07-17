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Сотрудники управления МВД по Самаре нашли на улице Уральской участок с дикорастущей коноплей, а затем ликвидировали опасные растения.

В ходе экспертизы специалисты подтвердили наличие в конопле наркотических элементов. Правоохранители выяснили, что найденная земля бесхозная. После этого полицейские вместе с представителями районной администрации уничтожили растения, использовав сельскохозяйственную технику. Обработке подвергся участок площадью свыше трех гектаров.

Данное поле было обнаружено в рамках проведения операции «Мак», осуществляемой в Самарской области. Она направлена на нахождение и уничтожение всех растений, которые содержат в себе наркотические компоненты. Подобные мероприятия в регионе проводятся на ежегодной основе.

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