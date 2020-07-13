читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На автодороге «Кировск – Санкт-Петербург» произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Шевроле» Результатом ДТП стала смерть одного из участников. Еще 5 человек оказались на больничной койке с многочисленными травмами.

Виновником аварии, по предварительным данным, является 50-летний водитель «Шевроле» Сворачивая налево на 33-м километре автодороги, он проигнорировал необходимость уступить полосу «Форду», чем спровоцировал столкновение.

Виновник скончался на месте в результате сильного удара. Также пострадали три женщины, которые ехали в «Форде». Они получили множественные ушибы и были госпитализированы. 37-летний пассажир второго автомобиля также находится в больнице с травмами средней тяжести.

Правоохранительные органы продолжают разбираться с обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия, повлекшего за собой смерть одного из участников.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В столкновении кроссовера и мотоцикла под Саратовом погиб мужчина

В управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили о том, что на автодороге… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Отрадном произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

В управлении МЧС по Ленинградской области сообщили о том, что в Отрадном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пассажирка Hyundai скончалась при наезде на лося под Самарой

Водитель Hyundai врезался в лося в Самарской области в ночь на понедельник,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 июля – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 13 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 июля – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 13 июля – пасмурно, до 34 °C | Подольск: погода, 13 июля – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 13 июля – пасмурно, до 24 °C |