На автодороге «Кировск – Санкт-Петербург» произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Шевроле» Результатом ДТП стала смерть одного из участников. Еще 5 человек оказались на больничной койке с многочисленными травмами.

Виновником аварии, по предварительным данным, является 50-летний водитель «Шевроле» Сворачивая налево на 33-м километре автодороги, он проигнорировал необходимость уступить полосу «Форду», чем спровоцировал столкновение.

Виновник скончался на месте в результате сильного удара. Также пострадали три женщины, которые ехали в «Форде». Они получили множественные ушибы и были госпитализированы. 37-летний пассажир второго автомобиля также находится в больнице с травмами средней тяжести.

Правоохранительные органы продолжают разбираться с обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия, повлекшего за собой смерть одного из участников.