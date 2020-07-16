В Пскове три агрессивных собаки терроризируют местных жителей в районе улиц Доставалова и Шестака.

Как сообщается, 17 мая эти собаки напали на беременную женщину, выгуливающую своего лабрадора. По её словам, агрессивные псы на неё буквально налетели, и она не успела отреагировать. Два собаки вцепились лабрадору в холку, третья начала набрасываться на женщину сзади.

Собаки, как уточняется, относятся к породе кане-корсо. Через месяц женщина вновь с ними столкнулась. Они были без поводков и намордников. Одна из них набросилась на женщину с ребёнком, две другие сбили с ног хозяина, которые закричал женщине, чтобы она бежала, и заявил, что собаки её загрызут.

По словам другой местной жительницы, хозяин этих собак в ответ на все жалобы только обзывается и ругается матом. На него уже неоднократно жаловались в полицию. В настоящее время он уехал на отдых.

Потерпевшая намеревается добиться моральной компенсации через суд.