Из-за грозового фронта, пронесшегося над западной частью Московской области, без света остались более 10 000 человек в 114 населенных пунктах. С самого утра среды аварийные службы работают над устранением последствий непогоды. Сообщается, что серьезные аварии и отказы оборудования полностью отсутствуют.

Пресс-служба областного Министерства ЖКХ заявляет, что сотрудники служб, отвечающих за ликвидацию аварийных ситуаций, устраняют последствия грозы еще с 7 часов утра. Во многих населенных пунктах электроснабжение восстановлено в полном объеме. В остальных работы продолжаются, так как что ждать электричества их жителям осталось недолго.

Всего электроснабжение отключилось сразу в 12 городских округах Подмосковья. Ночная гроза сопровождалась сильным ветром и проливным дождем, что усугубило проблему. Но своевременное начало работ позволит восстановить подачу света в течение 1-2 дней.