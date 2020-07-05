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В лесах столичного региона жители близлежащих населенных пунктов обнаружили черно-сизого слизня. Он является самым длинным в мире – длина этого моллюска может достигать 30 сантиметров. Поклонники «тихой охоты» уже неоднократно размещали его фото на страницах различных социальных сетей.

Данная разновидность слизней постоянно живет в лесу и не несет никакой угрозы посевам. Она занесена в Красную книгу, так как находится на грани уничтожения. Никакой угрозы посевам моллюск не несет – он питается палой листвой. Грибники, встретившиеся с ним, отмечают, что слизень с удовольствием поедает ножки грибов. В ползущем состоянии моллюска можно перепутать со змеей из-за большой длины.

Министр экологии МО А.Коган призвал местных жителей не уничтожать черно-сизых слизней. «Они во всем мире считаются абсолютно безопасными для садов и огородов, а также приносят несомненную пользу экосистеме столичного региона», – отметил министр.

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