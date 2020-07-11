Черника, маленький стаканчик которой в прошлом году обходился в сотню рублей, начала созревать в подмосковных лесах. В социальных сетях все чаще появляются фотографии синеющих черничных кустов.

Высокая цена на эту ягоду совершенно обоснована. Ведь в чернике содержится множество полезных микроэлементов и витаминов. К примеру, ее регулярное употребление оказывает позитивное влияние на зрение и, по слухам, может творить настоящие чудеса.

Огромное количество черничных кустов находится на востоке столичного региона, поэтому с открытием сезона сюда стягиваются сборщики со всей страны. Кто-то просто хочет полакомиться ягодой с минимальными затратами, а кто-то надеется заработать на ее продаже.

Черника хорошо растет рядом с заболоченными участками, поэтому небольшое количество кустов можно найти и в других районах Московской области.