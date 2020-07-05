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Представители Союза спелеологов обнаружили в Подмосковье карстовую пещеру природного происхождения. Ее протяженность составляет 151 метр, что является рекордным показателем для Москвы и Московской области.

Пещера располагается в пределах городского округа Домодедово. Предполагается, что она появилась в результате многовекового вымывания твердых каменных пород подземными водными потоками.

Дмитрий Альбов, состоящий в Чешском спелеологическом обществе, сообщил, что пещера рекордной для Подмосковья длины поможет более тщательно проанализировать местный карст. Чаще всего он скрывается под пластами земли от человеческого глаза, но иногда абсолютно внезапно появляется на поверхности, что грозит серьезными рисками для ведения строительных работ.

Судя по тому, что в сообщении на своей странице Дмитрий отметил, что в пещеры сейчас “никого не водят”, а ожидают проведения специальных научных исследователей, спелеологи-любители уже готовы исследовать “подземное царство” Подмосковья.

Напомним, что карстовые пещеры как раз и образуются вследствие вымывания водой твердых пород. Основными их особенностями является наличие сталагмитов и сталактитов.

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