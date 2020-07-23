Археологическая экспедиция, которая изучала пещеру Чикиуите, находящуюся в горах на севере Мексики, обнаружила почти 2 тысячи орудий, изготовленных из камня. Некоторые из каменных артефактов, найденных в пещере Chiquihuite, вы можете видеть на фотографии выше.

Возраст этих артефактов составляет более 25 тысяч лет. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что американский континент был заселен людьми гораздо раньше, чем считалось.

Археологи предположили, что пещера Чикиуите использовалась местными жителями качестве временного жилья в зимние холода. Она исполняла роль укрытия, но постоянно люди в ней не жили.

В настоящий момент ученые могут оперировать только версиями, так как установить, кто именно изготовил орудия и для какой цели, установить не удалось. Однако и без этого становится понятно, что культура кловис, считающаяся самой первой из культур на территории Америки, таковой не является. Попытки колонизировать жителей континента предпринимались и за 15 тысяч лет до ее появления.