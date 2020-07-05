В городе Переславле-Залесском Ярославской области скончалась медсестра Валентина Наумова, работающая в инфекционном отделении ЦРБ.

Как сообщается, ей был 41 год, в больнице она проработала 20 лет. Во время пандемии коронавируса медсестра каждый день брала сотни тестов на выявление инфекции у тех, кто находился на вынужденной самоизоляции.

Отмечается, что также Валентина Наумова стала героиней ролика “Спасибо врачам”, опубликованным в Telegram оперштабом региона по коронавирусу. Этим видеороликам было показано, как протекает рабочий день медсестры.

На данный момент официально не подтверждено, что Наумова скончалась из-за коронавируса. Причина её смерти будет известна после патологоанатомического исследования.