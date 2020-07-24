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Британским и датским исследователям удалось найти в зубах викингов, останки которых недавно были обнаружены археологами, самый древний штамм оспы.

Генетики секвенировали геном смертельно вируса и выяснили, что его структура отличается от оспы, которая убила почти 300 000 000 человек в двадцатом веке. Ученые отмечают, что инфицированные викинги распространяли оспу по всей Европе, путешествуя в различные страны на своих кораблях.

Исследователи также изучили динамику распространения вируса в седьмом веке и сравнили ее с пандемией коронавирусной инфекции. Оказалось, что она имеет схожий вид, однако скорость передачи у COVID-19 намного выше, так как люди сейчас путешествуют на самолетах.

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  • Анна
  • 24.07.2020
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