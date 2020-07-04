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Сотрудники ФСБ Башкирии вместе с полицейскими задержали организованную преступную группировку, занимающуюся вымогательством денег. У лидера банды и у одного из ее членов были обнаружены травматические пистолеты.

Следствие показало, что главарь банды – 27-летний гражданин Украины, – стал смотрящим над городом после ареста известного криминального авторитета – своего «коллеги». Он сколотил крупную преступную организацию и занялся «бизнесом» – крышеванием предпринимателей. В состав группировки вошли рецидивисты, которые ранее были судимы за особо тяжкие преступления.

Пресс-служба МВД республики Башкортостан сообщает, что с осени 2019-го и до конца весны 2020 года преступники «наезжали» на частных предпринимателей и на компании, осуществляющие деятельность по продаже мебели, запасных частей, бензина и дизтоплива, продуктов питания. Они требовали до 50 процентов выручки, а в случае неповиновения применяли весьма суровые меры – поджигали авто несогласных, устраивали аварии, распространяли угрозы.

В результате некоторые предприниматели свернули свою деятельность. Остальные молча платили, боясь за собственную жизнь и жизни своих близких. В настоящий момент ведется следствие, а всех потерпевших, которые ранее не подавали заявления на преступников, приглашают в МВД для дачи показаний.

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