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В Нижнем Новгороде было передано в суд уголовное дело против местного жителя, который терроризировал своих соседей громкой музыкой и записями лошадиного ржания.

Как сообщается, 46-летний житель одной из квартир дома на улице Березовской с апреля 2018 года постоянно включал у себя громкую музыку, а также запись ржания лошадей. При этом он превышал допустимый уровень шума днём и ночью.

Таким образом мужчина действовал для того, чтобы напакостить своим соседям, с которыми у него произошёл конфликт. Многочисленные жалобы не принесли никакого результата, и мужчина даже начала рассылать соседям письма, где требовал “материальное благополучие” за тишину.

В декабре 2019 года на него всё же было заведено уголовное дело по статье “истязание”. Мужчина был заключён под стражу. В случае установления его вины, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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