Согласно информации Минтруда, в России более трёх миллионов людей являются безработными.

Таким образом, в настоящее время ситуация на рынке труда остаётся весьма непростой. За последний месяц число безработных граждан, зарегистрированных официально, увеличилось на 500 тысяч, однако темп прироста безработицы в то же время пошёл на спад.

Также отмечается, что ранее лишь около 20% граждан России регистрировали себя официально безработными. Сейчас же таких граждан более 60%.

В центры занятости подают заявления как те, кто лишился своего рабочего места лишь в последние несколько недель, так и те, кто не работает уже давно. Этому способствует также упрощённый порядок регистрации, осуществляемый дистанционно.