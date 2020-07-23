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Высокие технологии позволили правоохранительным органом добиться существенных подвижек в деле об изнасиловании, датированном 2010 годом. Подробности об этом рассказал Е. Шаповалов, возглавляющий Следственный комитет Липецкой области.

Обвиняемым в изнасиловании оказался гражданин Турции. Он был задержан полицией при попытке выехать за пределы РФ в одну из балканских стран. Местные власти экстрадировали подозреваемого в Липецкую область, после чего закрытое СК дело ушло в судебные инстанции.

Глава регионального СК также дал журналистам полный отчет по раскрываемости преступлений за период с января по июнь текущего года. Он рассказал, что все совершенные в области убийства и изнасилования раскрыты на 100 процентов. «В последние 5 лет мы сумели поймать всех преступников, совершивших изнасилование. По убийствам статистика не такая радужная, однако в 2020 году мы превзошли самих себя и не оставили злоумышленникам ни единого шанса», – рассказал Шаповалов.

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