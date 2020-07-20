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В комитете лесного хозяйства Московской области сообщили о начале ягодно-грибного сезона в регионе. Однако необходимо не забывать о соблюдении правил безопасности при их сборе. Передает издание РИАМО.

Согласно словам работников ведомства, в настоящее время в лесах Подмосковья можно найти малину, чернику, лисички, сыроежки, землянику, а также множество других грибов и ягод. Однако перед тем как отправиться за ними в лес, необходимо обязательно рассказать о своих планах родственникам или друзьям. Следует обязательно взять с собой мобильный телефон, аптечку и воду.

Желательно заранее составить маршрут и хорошенько запомнить путь, по которому вы пришли. Если вы заблудились, то необходимо позвонить на номер 112 и сообщить диспетчеру свое примерное местоположение.

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