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Грибники из Выборга нашли в местном лесу огромный подберезовик. Размеры уникального экземпляра сопоставимы ус человеческой головой. Фото гриба-рекордсмена появилось в социальной сети «ВК» в группе «Грибы и грибники | СПб». Авторы публикации также похвастались невиданным для июля урожаем.

Один из пользователей сети пишет, что «буквально за два с половиной часа нам удалось собрать целых три ведра отличных грибов. Почти все они имеют гигантские размеры и не повреждены червями».

Жительница Петербурга Н. Герман также не упустила возможность похвастать своими успехами в «тихой охоте». Она написала, что на прогулке в лесу собрала небольшую горстку лисичек, около 20 подберезовиков и пять белых грибов.

Причиной столько большого урожая грибов в Выборге, во Всеволожском и Приозерском районах является теплая и влажная погода. Также поспособствовал ускорению развития растений и сильный проливной дождь.

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