читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

28 июля на всей территории региона синоптики предсказывают переменную облачность ночью и частые прояснения в течение дня. Без осадков в Ленинградской области снова не обойдется. Ночью будет сухо, однако уже в полдень ожидаются дожди.

Вечером во вторник слабый дождик превратится в мощный ливень. Высока вероятность града. Также практически везде будет традиционный для региона туман.

Скорость ветра в темное время суток составит от 2 до 5 м/с, днем – до 9 метров в секунду. Направления – юго-восток и восток. Во время грозы ветер усилится – его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Помимо всего этого, ожидается еще и снижение атмосферного давления.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В понедельник в Ленинградскую область вернется лето

Температура воздуха в начале новой рабочей недели доберется до 27 градусов выше… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Подмосковье нашли загадочные цветы, образующие «ведьмины круги»

В Приокско-Террасном заповеднике на юге Московской области зацвели подъельники – одни из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 июля – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 27 июля – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 июля – ясно, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 июля – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 27 июля – облачно с прояснениями, до 31 °C | Подольск: погода, 27 июля – пасмурно, до 24 °C | Армавир: погода, 27 июля – ясно, до 30 °C |