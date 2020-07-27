28 июля на всей территории региона синоптики предсказывают переменную облачность ночью и частые прояснения в течение дня. Без осадков в Ленинградской области снова не обойдется. Ночью будет сухо, однако уже в полдень ожидаются дожди.

Вечером во вторник слабый дождик превратится в мощный ливень. Высока вероятность града. Также практически везде будет традиционный для региона туман.

Скорость ветра в темное время суток составит от 2 до 5 м/с, днем – до 9 метров в секунду. Направления – юго-восток и восток. Во время грозы ветер усилится – его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Помимо всего этого, ожидается еще и снижение атмосферного давления.