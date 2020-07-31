В Ленобласти собираются возвести 24 новых спорткомплекса в ближайшие три года.

Как сообщается, до конца текущего года планируется заключение контрактов на строительство. Всего на строительство многофункциональных спортивных центров выделено 4,8 миллиарда рублей. В их число входят также федеральные и областные средства из бюджетов.

При этом, как отмечается, некоторые из этих объектов начнут работу уже в этом году. Так, и Ивангороде в скором времени будет введён в эксплуатацию бассейн. В Высоцке Выборгского района начнёт работу универсальный спортзал в школе №12, а в посёлке Плодовое Приозерского района будет запущен в работу спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Отмечается, что в Ленобласти около 40% всех жителей занимаются спортом систематически. Среди детей и молодёжи таких людей уже 90%.