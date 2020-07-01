В деревне Пеники Ленинградской области были найдены останки человека со связанными верёвкой руками и ногами.

Согласно имеющейся информации, останки неустановленного человека были обнаружены 30 июня на территории храма Святых Царственных Страстотерпцев. Страшная находка была совершена строителями, работающими над храмом. Днём ранее здесь же был найден череп.

Как отмечается, останки являются современными, на что указывают остатки джинсов, кроссовок и ремня. Погибший является мужчиной, вероятно, бездомным.

Было возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Назначены различные экспертизы и необходимые мероприятия, ведётся установление личности погибшего и всех обстоятельств его гибели.