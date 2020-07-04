По информации Росстата в 47 регионе РФ резко подскочили цены на говядину, мясо индейки и колбасу. Одновременно с этим несколько дешевле стали свинина и курятина. Ведомство проводило мониторинг стоимости мясопродуктов за последние 5 месяцев.

Отмечается, что говядина подорожала на целых 9 процентов. Если 5 месяцев назад ее приобретение обходилось в 469 рублей за килограмм, то сегодня за тот же вес придется выложить 509,56 руб.

Мясо индейки по информации Росстата подорожало на 4,9 процента. Не обошла эта участь стороной и вареную колбасу, которая подскочила в цене на 2 процента.

В качестве альтернативы подорожавшим мясным продуктам предлагается приобретение курятины, которая стала дешевле на 1,15 процента. Кроме того, снизилась и стоимость свинины. Теперь килограмм свиного мяса обойдется в 355 рублей, что на 1,7% дешевле предыдущей цены (361.10 руб).